Febbre granata alle Cotoniere: bagno di folla per Candreva e Pirola

La pausa mondiale fa crescere la fame per la Salernitana. La conferma è arrivata oggi pomeriggio, quando al centro commerciale Le Cotoniere sono arrivati i calciatori granata Antonio Candreva e Lorenzo Pirola, ospiti dello store ufficiale della squadra.

I tifosi

Decine di tifosi, soprattutto giovanissimi, hanno accolto i due calciatori per strappare una foto o un autografo. Un bel momento di condivisione in attesa che la Salernitana torni a far battere i cuori dell'Arechi.

Il video