Machenesanno's Cup: si gioca la finale Salernitana - Sampdoria

Si sta disputando la finale della Machenesanno's Cup tra la Salernitana e la Sampdoria. I granata scendono in campo con Balli tra i pali. In difesa Del Grosso, Fresi, Fusco e Tosto. A centrocampo Gattuso, Breda e Tedesco mentre in attacco c'è il tridente composto da Di Vaio, Vannucchi e Di Michele.

I blucerchiati, invece, scendono in campo con Paglica tra i pali. In difesa Mannini, Vierchowod, Pellegrini e Katanec. A centrocampo Lombardo, Pari, Cerezo e Dossena. In attacco la coppia d'oro composta da Vialli e Mancini.

Non è una sfida tra vecchie glorie ma la finale della competizione social organizzata dalla pagina facebook Serie A - Operazione Nostalgia che ricorda, in questo modo, le squadre più nostalgiche degli anni '90.

Le semifinali

Due big match anche nelle semifinali dove i granata sono usciti vittoriosi contro il Parma di Buffon, Thuram, Cannavaro, Veron, Crespo e Chiesa, mentre i blucerchiati hanno battuto la Fiorentina di Toldo, Rui Costa, Batistuta ed Edmundo.

Per la Salernitana in semifinale sono scese in campo anche le pagine social ufficiali dei granata per invitare i supporters a votare la nostalgicissima formazione del campionato 1998/99 e tutti aspettano, magari dopo il mach reale di oggi contro il Brescia, un post anche per la finalissima.

Come votare

Si può votare fino alle 22.00 di questa sera, basta mettere un mi piace a questa foto>>>Salernitana 1998/98 Serie A - Operazione Nostalgia.