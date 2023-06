Ultima partita della Salernitana, grande festa alla "Pizzeria San Matteo" a New York

Grandi emozioni a New York nonostante la sconfitta contro la Cremonese nell'ultimo appuntamento della Serie A 2022/2023. I padroni di casa Ciro Casella e Fabio Casella della Pizzeria San Matteo NYC hanno celebrato l'ultima partita dei Granata con gli amici e i soci del Club. "E' stata una grande prima stagione per il club, con i salernitani qui a NYC e tutti quelli di passaggio abbiamo vissuto un campionato emozionante. La visita del presidente Iervolino ci ha riempito di orgoglio": queste le loro parole.

I presenti

Per l'occasione c'è stata anche la gradita visita di "Philly Granata", nascente realtà del tifo a Filadelfia e degli amici del New Jersey. Sempre presenti e in prima linea anche i soci fondatori Raffaele Volpe, manager del San Matteo NYC, il regista Vincenzo De Sio e l'imprenditore Antonio Maisto. Salerno e New York sempre vicine.