Salernitana, l'Acchiappavip Francesco Caterina è il primo a farsi fotografare con Sousa

Grande fermento a Salerno per l’arrivo di Paulo Sousa. Ieri sera, il nuovo allenatore della Salernitana ha fatto il suo ingresso in un noto albergo della zona orientale del capoluogo dove alloggerà per i prossimi giorni. Ad accoglierlo, fra gli altri, il famoso Acchiappavip Francesco Caterina che è stato il primo a scattarsi una foto insieme a lui.