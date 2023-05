Salernitana, il piccolo "Ochoa" Manuel in foto con i due portieri granata

Tanta gioia, questa mattina, per un piccolo tifoso della Salernitana. Il giovanissimo Manuel Salsano, infatti, è riuscito a farsi fotografare insieme ai due portieri della squadra granata Luigi Sepe e Ochoa. Momenti unici per Manuel - che indossava una parrucca per imitare i capelli di Ochoa - che sono stati immortalati dal fotografo “acchiappavip” Francesco Caterina.