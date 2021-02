Frana a Pellezzano, ultras senza casa: Direttivo Salerno raccoglie fondi

Batte forte il cuore granata: gara di solidarietà per Carmine Brescia che a Pellezzano, in pochi secondi, ha perso casa e ricordi. I supporter della curva Sud Siberiano hanno avviato una raccolta fondi attraverso la piattaforma Gofundme

Carmine Brescia ha scavato tra le macerie: ha provato a salvare il salvabile. Quando fango e detriti hanno travolto la sua casa a Pellezzano, sgretolandola, lui ha provato ad aggrapparsi all'essenziale: gli effetti e gli affetti personali. Tra i mattoni ha trovato - intatta - la maglia della Salernitana, adagiata in una confezione da collezione. Carmine è un ultras, tifa per la Bersagliera militando nel gruppo Viking Guerrieri. In piedi sulla sua vita, su ciò che restava dei propri sacrifici, ha mostrato casacca e radici, ma adesso comincia il lungo e faticoso lavoro della ripartenza. Ci sono amici che lo accompagneranno in questa salita.

La gara di solidarietà

Gli ultras del Direttivo Salerno si sono fatti promotori di una iniziativa benefica, attraverso la piattaforma Gofundme. Era già accaduto durante il primo lockdown: raccolta fondi per l'ospedale di Salerno, centinaia di adesioni. Adesso l'obiettivo è aiutare Carmine, dargli lo sprint per ricostruire casa, un mattone dopo l'altro. "Mostriamo cuore a cattiva sorte. Carmine è un amico – spiega il Direttivo Salerno – che si è visto portare via tutto da una frana infame. Una vita di sacrifici portati via in un attimo con tutte le conseguenze che questo comporta. Diamo un sostegno a Carmine, facciamogli sentire la nostra vicinanza. Insieme, come noi siamo abituati. Non sentirti solo, siamo al tuo fianco".

