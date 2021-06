Salernitana in Serie A, Creatiwa Studio celebra la promozione con l’opera “Sentimento Granata Vol.2”

Il 10 maggio 2021 per tutti i salernitani è diventata una data indelebile, grazie all’impresa epica degli atleti in maglia granata guidati da Fabrizio Castori. Al termine di un campionato ricco di emozioni e pathos, la Salernitana ha conquistato la promozione in serie A esattamente 23 anni dopo la conquista della massima serie ad opera dei ragazzi di Delio Rossi nella stagione 1997-98. Anche in quel caso la data della consacrazione ufficiale fu il 10 maggio. Un evento di portata storica non solo per la Salerno sportiva ma per tutto il territorio provinciale, che merita di essere celebrato degnamente.

L'iniziativa

Ecco perché Creatiwa Studio di Giovanni Sapere sta realizzando “Sentimento Granata” vol.2, che segue idealmente la prima opera dedicata al centenario della società granata, pubblicato nel dicembre 2019. Il tutto sarà svelato il prossimo 19 giugno 2021, in occasione del 102° compleanno della nostra amata Salernitana. Il nuovo lavoro – grazie ad un ricercato stile grafico innovativo – ripercorre per intero la stagione agonistica 2020-21, partendo dalla descrizione delle maglie ufficiali da gara, diventate oggetto cult e desiderio di ogni tifoso. Oltre alla ricostruzione – gara per gara – di tutta la stagione, l’opera offrirà agli appassionati granata una sezione in realtà aumentata dedicata ai top gol di quest’anno, una dedicata alle caricature dei protagonisti di questa splendida cavalcata, oltre ad un ampio spazio celebrativo della festa di popolo che si è consumata in città al triplice fischio finale di Pescara-Salernitana.

Rinnovata anche la veste tecnologica del progetto editoriale, grazie alla nuova App “Moreglobe” – scaricabile da App Store e Google Play - grazie alla quale sarà possibile godere delle immagini in AR sia dell’opera di quest’anno che dell’album dedicato al centenario. Sul sito Sentimentogranata.it i tifosi potranno trovare anche un semplice tutorial che illustra come fruire al meglio dei contenuti in realtà aumentata. Sul sito a questo link sarà possibile prenotare il prodotto nelle prossime ore.