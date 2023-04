La Salernitana blocca il Napoli: i tifosi invadono la città, attesa all'Arechi per l'arrivo dei calciatori

Dopo il pareggio allo stadio Maradona tra Napoli e Salernitana, che ha impedito ai tifosi azzurri di festeggiare già oggi la vittoria dello Scudetto, i festeggiamenti si sono spostati a Salerno. Migliaia di tifosi a bordo di auto e motorini - come mostrano le foto di Antonio Capuano - muniti di bandiere e fumogeni, hanno invaso il centro della città per brindare, in questo caso, contro la mancata vittoria del Napoli.

Appuntamento all'Arechi

Festeggiamenti anche nella zona orientale, da Torrione a Mercatello. Un risultato, quello di oggi, arrivato dopo giorni di tensioni e polemiche. Intanto, dalla Curva Sud Siberiano invitano alla mobilitazione: "Tutti all’Arechi, avanti la Tribuna alle ore 18:30. Aspettiamo la nostra Salerno di ritorno da Napoli, applaudiamo i nostri calciatori, lo staff, la dirigenza. Oggi Salerno ha riscritto la Storia". Il più festeggiato di oggi è sicuramente Boulaye Dia, che ha gelato lo stadio Maradona. Gli ultras lo festeggiano con la colonna sonora "The Girl", che ha spopolato anche nello spogliatoio della Salernitana, al termine della partita.