Derby Salernitana-Napoli, spuntano gli striscioni “Eboli (Na)” e “Scafati 081”: è polemica

Stanno facendo il giro dei social le foto di alcuni tifosi del Napoli residenti, però, in comuni della provincia di Salerno. Nel settore ospiti dell’Arechi, in occasione del derby tra granata e partenopei, sono comparsi striscioni esposti da ultras con le scritte “Eboli (Napoli)” e “Scafati 081”. Un messaggio fin troppo chiaro: viviamo in questi comuni ma siamo napoletani. Inevitabili le reazioni piccate, sempre sui socialm da parte dei tifosi della squadra di Iervolino. Tra i vari, Antonio scrive: "Rinnegati e senza Patria, dovete camminare come i topi : sott e’ mur". Sonia aggiunge: "Dopo le barzellette di Totti...gli striscioni dei ciucci campani!!!! Sembra che lo sport sia in tutti i sensi la negazione della crescita culturale!".