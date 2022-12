Il "Salernitana Club Manhattan 22 Maggio" premia Iervolino con la targa "Un Amore Oltreoceano". 

Emozioni granata a New York per la presenza del presidente della Salernitana Danilo Iervolino: il "Salernitana Club Manhattan 22 Maggio", fondato dai fratelli Ciro e Fabio Casella, ha premiato il presidente con la targa "Un Amore Oltreoceano". Una serata trascorsa alla Pizzeria San Matteo di New York, la casa di tutti i salernitani d'America.

La curiosità

"Una grande emozione ed un piacere immenso. Il presidente Iervolino ha dato nuova linfa ed una visione alla Salernitana" - "Una persona speciale che infiamma i cuori dei salernitani anche qui in America", hanno commentato i fratelli Casella. Il presidente Iervolino ha elogiato lo spirito, l'intraprendenza e la passione che fanno battere il cuore per la maglia Granata Oltreoceano. Una serata in famiglia impreziosita anche dai soci onorari Raffaele Volpe, manager di San Matteo e dal producer e regista cinematografico Vincenzo De Sio.