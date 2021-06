"Jamm'avrè", il messaggio d'amore della pizzeria Capri per la Salernitana

Sui cartoni utilizzati dal locale di Torrione per la consegna a domicilio o l’asporto vi è una dedica per la squadra di calcio del capoluogo

La passione per una squadra di calcio può manifestarsi in varie forme. E, a Salerno, quando si tratta di Salernitana, tutto può succedere. Anche che nei cartoni utilizzati da una pizzeria per la consegna a domicilio o l’asporto vi sia una dedica per la propria squadra di calcio.

La curiosità

La simpatica iniziativa è della pizzeria “Capri” situata nel quartiere di Torrione che, sui propri cartoni, ha scritto: “Jamm’ a vrè, non ti per gli squadroni io tifo per te, granata è una malattia e non è un color, la maglia che porti addosso è la mia ossession, con il coltello tra i denti lotta col cuor, se in campo cacci le palle già sei un campion. Fino alla fine”.