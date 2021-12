“Grande, mon frero": Rocco Hunt cuore granata con Ribéry allo stadio

Lontano dai riflettori, ma dentro il suo stadio e nel cuore della sua gente. Nella notte più buia per la Salernitana, Rocco Hunt ha tifato per FR7, cioè Franck Ribéry. Il giorno dopo, sui social, ha pubblicato la foto con "mon frero", come lo chiama affettuosamente, in francese. Rocco Hunt ha assistito a Salernitana-Inter nello stadio di "Ammore overo".

La curva Sud Siberiano, in occasione della sfida casalinga alla Juventus, il 30 novembre, aveva tratto ispirazione dalla canzone del "poeta urbano", come sceglie di definirsi sui social, per raccontare al cospetto di Madama la Juventus il proprio amore viscerale per la Salernitana. Dopo qualche settimana, ecco Rocco e Franck: in mezzo a loro, la maglia numero 7.