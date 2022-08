Salernitana - Roma: 60 pizze made in Salerno per Mourinho ed i giallorossi

L'anno scorso, dopo la prima partita in casa della Salernitana, divenne virale il post instagram dell'allenatore della Roma Jose Mourinho che, a bordo del Frecciarossa che avrebbe riportato i giallorossi nella capitale, mangiava con gusto una pizza di Madìa, nota pizzeria salernitana di via Irno.

La sorpresa

Lo stesso locale ieri ha fatto trovare all'allenatore portoghese, ai giocatori ed a tutto lo staff giallorosso, ben 60 pizze con bevande per la cena post partita. C'è da scommettere che lo Special One abbia apprezzato il gesto ed abbia assaporato, anche quest'anno, con entusiasmo la pizza Made in Salerno.