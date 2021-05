Salernitana in Serie A: gli auguri di Polichetti e Tofalo

Anche il mondo politico si congratula con la Salernitana per la storica promozione in Serie A. A fare gli auguri ai granata, infatti, anche il segretario provinciale dell'UDC Mario Polichetti ed il parlamentare del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo.

Il commento di Polichetti

"La segreteria provinciale di Salerno dell’Udc si congratula con la Salernitana per la meritata promozione in serie A - è il vice coordinatore regionale e segretario provinciale, Mario Polichetti, a formulare gli auguri dopo la cavalcata trionfale che ha riportato i granata nell’élite del calcio italiano, a 23 anni dall’ultima volta - Il nostro partito è vicino alla squadra e alla città di Salerno, che da tanto tempo aspettava questa gioia. E’ stata un’attesa lunga ed estenuante, ma al termine di un campionato esaltante il popolo della Salernitana, che non ha mai fatto mancare affetto e sostegno alla squadra, ha potuto finalmente esultare. Esprimiamo apprezzamento per l’impegno della dirigenza che ha lavorato duramente per conseguire un risultato così importante. Non solo un semplice successo sportivo – conclude Polichetti – ma un traguardo in grado di dare a Salerno il lustro e la visibilità che le erano dovuti in campo nazionale. Siamo tutti felici per una città che riesce a coronare il suo sogno".

Il commento di Tofalo

"Una grande gioia che porta per un attimo la mente lontana dalle difficoltà che tutti hanno attraversato in quest'anno e poco più, fatto di restrizioni, chiusure e sacrifici indescrivibili - ha commentato Angelo Tofalo - Una boccata di aria fresca. Conosco la mia città e la grande passione calcistica che la lega alla sua squadra. Tantissime persone sono scese in strada munite di bandiera, trombette e maglietta granata, come accaduto in occasione di festeggiamenti in altre grandi piazze italiane, con la voglia di essere protagonisti di una festa per un risultato sportivo storico. La Salernitana in Serie A è un bene per tutti, non solo per i tifosi, ma per l'intero territorio e le attività commerciali. Alla società, al Mister e ai calciatori faccio i complimenti per il grande risultato sportivo raggiunto, passo dopo passo, partita dopo partita, facendo meglio delle favorite contro ogni pronostico. Vincere così è ancora più bello, spiace solo che i tifosi non abbiano potuto esprimere la loro grande gioia, di volta in volta, sugli spalti dell'Arechi”. A dirlo è il Deputato del Movimento 5 stelle salernitano Angelo Tofalo. Dispiace anche che in questi giorni Salerno e la tifoseria granata siano stati citati dai quotidiani nazionali per fatti commessi con molta probabilità da un paio di teppisti che nulla hanno a che fare con il tifo organizzato. Azioni individuali che hanno fatto sì che venisse gettato discredito sulla città occultando ciò che doveva emergere davvero, ossia la felicità di tutta la comunità granata. Anche durante i festeggiamenti, come testimoniano alcuni video che girano sul web in queste ore, pochi scalmanati che con molta probabilità non vedevano l'ora di trovare una scusa per far casino, hanno approfittato della promozione per mostrare a tutti la loro inciviltà, recando danni ai locali che li ospitavano. Spero in tutta sincerità che questi scostumati e delinquenti siano presto individuati e che rispondano alla giustizia delle loro azioni. Per la Serie A c'è bisogno non solo di una società e di una squadra forte, ma anche di una città matura capace di isolare ed annullare quei teppisti che, con le loro azioni, sono capaci soltanto di rovinare momenti di gioia. Infine, ma non per ultimo, sono rimasto sconvolto dalla prematura scomparsa di Loris, 28 anni. Una vita intera ad attendere la promozione della tua squadra del cuore e poi, neanche il tempo di festeggiare che un tragico incidente in motorino ti porta via dai tuoi cari, dai tuoi amici, dalle tue passioni e dal tuo futuro. Un destino ingiusto, queste sono tragedie che non dovrebbero mai accadere. A tutti coloro che ti hanno voluto bene, alla tua famiglia e ai tuoi amici, mando un grande abbraccio, unendomi al loro dolorw" conclude Tofalo.