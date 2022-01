Domenica di sole e relax per i salernitani: in tanti a passeggio sul lungomare e in Piazza della Libertà

Domenica di sole e relax per i salernitani. Questa mattina in tanti (giovani, coppie, famiglie) sono scesi in strada per trascorrere qualche ora di svago nel centro cittadino approfittando del tempo favorevole.

Salernitani a passeggio

Particolarmente affollata la spiaggia di Santa Teresa, dove - come mostrano le foto di Antonio Capuano - molti si sono seduti sulle gradinate in legno per sorseggiare una bibita e godersi i raggi di un sole invernale; altri sono scesi finanche in spiaggia. Un po' di movimento (ma non particolarmente esagerato) anche su via Lungomare Trieste, in particolare sul tratto da Piazza della Concordia a Piazza Cavour. Affluenza molto alta, invece, a Piazza della Libertà, dove soprattutto famiglie con bambini fermano sia sulle panchine vicino alle fontane che all'interno del parco giochi.