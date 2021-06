Traguardo ricco per Aci Salerno al Weekend di Misano: i risultati dei driver

Traguardo ricco con successi per Aci Salerno. Nello specifico, quelli ottenuti per i driver dell’AC Salerno all’AC Racing Weekend di Misano nel weekend dal 4 al 6 giugno. Doppietta da incorniciare per Danny Molinaro per il Campionato Italiano Sport Prototipi: il driver ha infatti conquistato il primo posto sia in gara 1 sia in gara 2, al volante della Wolf GB08 Thunder con motore Aprilia. Un set up efficace ed una affidabilità adeguata alle grandi doti del giovane driver, sempre più al centro della scena tricolore.

Gli altri risultati

E' stato invece sfortunato il collega Francesco Celentano che nello stesso Campionato Prototipi a Misano ha ottenuto la 7° posizione in gara 1, costretto ad un ritiro in gara 2 al volante della Wolf GB08 Thunder. Successo, invece, sulla pista romagnola “Marco Simoncelli”, con primo posto in gara 2 e secondo in gara 1, per Simone Iaquinta al volante della Porsche 911 GT3 Cup, per il campionato Porsche Carrera Cup Italy. Al Misano World Circuit ancora successi per i driver con licenza sportiva Automobile Club Salerno con i risultati di Sabatino di Mare che, nel Campionato TCR Italy, ha ottenuto il secondo posto, in gara 1 e gara 2, per classe TCDS a bordo della Cupra TCR DGS. Gara più perigliosa per Aldo Festante che, costretto a ritirarsi in Gara 1, ha ottenuto il 10° posto in gara 2 all’AC Racing Weekend di Misano per il Campionato Porsche Carrera Cup Italy al volante della Porsche 911 GT3.

I piloti con licenza sportiva presso l'ente di via Vicinanza presieduto dall’ingegnere Vincenzo Demasi e diretto da Giovanni Caturano con il supporto del fiduciario sportivo Antonio Milo, hanno ottenuto ottimi risultati anche al debutto stagionale del 5 e 6 giugno al Campionato Italiano Formula Challenge 2021. Al 5° Terre Joniche sul circuito “Pista Salentina” di Torre San Giovanni ottimi risultati per Cristian Pironti che ha ottenuto il secondo posto nelle gare 1, 2 e 3 al volante della Peugeot 106 1.6 16V per la categoria RS classe 1.600. Sempre sulla pista salentina ancora soddisfazioni per i driver dell’ACI Salerno, con il secondo posto di Pietro Giordano, al volante della Fiat 500 per la categoria BIC classe 700Gr.5. Un altro driver con licenza dell'Automobile Club di Salerno è Giulia Candido, che al 5° Terre Joniche ha ottenuto il terzo posto nelle gare 1 e 2 e il secondo posto nella gara 3, gareggiando al volante della Peugeot 106 R. 1.3 nella categoria N classe 1.400. Sempre alla gara d'esordio del Campionato Italiano Formula Challenge 6° posto assoluto per Claudio Figliola in gara 1 e 2 e 8° posto assoluto in gara 3 per il pilota a bordo della Peugeot 106 R. 1.3 gruppo E1/ITA classe 1.400.