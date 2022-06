Progetto Nereus a tutela dell'acqua e lotta alla plastica, i sei nuovi impianti Sea Bin

Sei nuovi impianti Sea Bin. Lunedì 13 maggio alle ore 10,30 presso la Stazione Marittima di Salerno si terrà la conferenza stampa alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del comandate della Capitaneria di Porto di Salerno Capitano di Vascello Attilio Maria Daconto e del Governatore del Distretto 2101 Costantino Astarita.

Il programma

L’investimento è stato reso possibile nell’ambito dei progetti che, i Rotary della città di Salerno, sostengono a favore del territorio di competenza. Il Progetto NEREUS è stato cofinanziati dal Distretto 2101, dal Rotary International, dalla A.E.R.A. per tutelare l’ambiente dalla plastica e dai rifiuti. Il Rotary ha installato sei SeaBin (cestino del Mare) che si aggiungono ai due installati dal Rotary Club Salerno lo scorso anno. Gli otto impianti in esercizio sono allocati su pontili galleggianti nei bacini dei porti di Salerno (Porto Commerciale e Proto Masuccio Salernitano). Il Seabin, agganciati ad un pontile e immerso nelle acque rimuovono dall’ambiente marino la micro plastica e i rifiuti galleggianti o sospesi. Un semplice ed efficace strumento per migliorare le condizioni dell’ecosistema.