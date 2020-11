Zona rossa a Salerno: è attiva "Chishoppo", la piattaforma per fare acquisti online

“Ho ricevuto segnalazioni circa l'esigenza di realizzare una piattaforma online per consentire acquisti a distanza nelle boutique salernitane. Apprezzo la lodevole iniziativa e lo spirito con cui mi viene richiesta da parte di gruppi politici che, evidentemente, sono quantomeno in ritardo”. A dirlo l’assessore comunale al commercio Dario Loffredo, a seguito di sollecitazioni giunte nei giorni scorsi dal consigliere comunale Antonio Cammarota (La Nostra Libertà) e da Fratelli d’Italia.

Il progetto

Loffredo rivela che l’iniziativa è in corso ma, probabilmente, non tutti ne sono a conoscenza. “La piattaforma tanto desiderata è già attiva da mesi per la promozione del commercio on line. Si chiama CISHOPPO ed è stata istituita d'intesa con le associazioni di categoria ed ha raccolto già centinaia di adesioni. Siamo concentrati da sempre sul sostegno al commercio e la valorizzazione dei prodotti made in Salerno. E noto con piacere che la stessa idea (con mesi e mesi di ritardo) sia venuta ad altri. È solo la conferma che la nostra proposta era giusta” conclude Loffredo.