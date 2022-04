Salerno non dimentica Andrea Fortunato: 27 anni fa la scomparsa del campione

Il 25 aprile 1995 moriva Andrea Fortunato, terzino salernitano di Como, Pisa, Genoa e Juventus. La leucemia lo stroncò nel fiore degli anni, nel pieno del suo vigore atletico. Il 24 aprile 1994 giocò la sua ultima partita con la Juventus, a Piacenza. Poi il buio.

La storia

A furia di correre e crossare, si era imposto anche all'attenzione della Nazionale e aveva debuttato a Tallinn, in Estonia, il 22 settembre 1993. I tifosi della Juventus cominciarono all'improvviso ad accusarlo di "bella vita", in seguito alla eliminazione in Coppa Uefa, ad opera del Cagliari, e della sconfitta nella sfida scudetto contro il Milan. La stanchezza, invece, era conseguenza della malattia che avanzava e non dava tregua. Fece esami, la leucemia comparve in tutta la sua gravità. Il padre Giuseppe e la sorella Paola donarono cellule sane, perché gli venissero infuse. In Umbria, a Perugia, i familiari alloggiavano nella casa messa a disposizione da Fabrizio Ravanelli. La polmonite fu il colpo di grazia. Ai funerali, celebrati in Duomo a Salerno, c'erano 5mila persone e la bara fu sostenuta dai calciatori della Salernitana. Era presente anche la Juventus. Parlò Porrini, erede della sua maglia numero 3, e parlò Vialli, che non trattenne l'emozione. Il ricordo di Gianluca Vialli: "Andrea era un bravissimo ragazzo. Leale, altruista, coraggioso, curioso e simpatico. Era anche un ottimo calciatore con un enorme potenziale e un futuro da giocatore della Nazionale. Per me non era semplicemente un collega ma anche un amico. Adesso è uno dei miei angeli custodi... Andrea mi manchi".