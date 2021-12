Piazza della Libertà, aperto anche il parco giochi per i bambini

Dopo l’inaugurazione anche del nuovo parcheggio di Piazza della Libertà, è stato aperto - come mostrano le foto di Antonio Capuano - anche il parco giochi situato al confine con la Stazione Marittima. Installate le giostrine per l'area dei piccoli: stanno crescendo anche erba ed alberi. Tanta curiosità, per la nuova area di svago per i bimbi, a due passi dal mare.