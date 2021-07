Salerno, un’arnia al “Giardino della Minerva”: la presentazione

Questa mattina, al Giardino della Minerva, è stata presentata ufficialmente l’arnia urbana acquistata grazie alla raccolta fondi “Save Bee Queen” e che già ospita una colonia di api appositamente trasferite e fatte ambientare nei mesi scorsi.

La presentazione

Alla presentazione erano presenti: il sindaco Vincenzo Napoli e la consigliera Comunale Sara Petrone, ideatrice e organizzatrice del progetto; il direttore del Giardino della Minerva Luciano Mauro. Hanno partecipato anche tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione del progetto: Stefano Santoro, in arte “McNenya”; Francesco Ronca e Biagio De Simone (associazione “Voglio un mondo pulito”); Elisa Macciocchi e Alessandra De Sio (Legambiente Salerno “Orizzonti”); Antonia Autuori e Andrea Pastore (Fondazione della Comunità Salernitana); Dario Renda (Hobos Factory) Gianluca Mucciolo (La Corte Apicoltura), Anna Lisa Spatola, in arte AnnaLilla. In serata, alle 18, il Giardino della Minerva aprirà le porte per l’incontro con i donatori.