Call “Artworker”: percorsi formativi e artistici per giovani, proroga del bando

“Artworker- Giovani, Creatività e Lavoro”, il bando per le candidature è stato prorogato fino al 15 gennaio 2021. La call è destinata alla selezione di 60 giovani da inserire in un percorso formativo per artisti e promotori artistici dai 18 ai 28 anni residenti in Campania, Calabria e Sicilia, operanti nei seguenti ambiti: creatività urbana, musica video.

La domanda

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online, compilando l’apposito modulo disponibile al link: https://forms.gle/hekDsC9tuGSjH8Jq5 entro le ore 24.00 del 15/01/2021. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata e corredata dai seguenti documenti

Per il profilo di Artista

1. scansione di un documento d’identità in corso di validità; 2. curriculum vitae artistico in formato pdf, corredato di link a siti web personali o pagine social (non profili personali) che rappresentino l’esperienza del candidato; 3. invio, esclusivamente tramite registrazione sul portale istituzionale www.chiamatallearti.it, di una selezione di opere inerenti: a) creatività urbana: foto in formato jpeg/jpg/bmp/png raffiguranti opere realizzate principalmente su pareti e/o facciate, ma anche per mostre ed esposizioni; b) musica: audio in formato mp3/ogg di composizioni o canzoni realizzate o interpretate dal candidato; c) video: video in formato mp4 realizzati dal candidato. Per gli artisti già iscritti alla piattaforma www.chiamatallearti.it basterà flaggare nel modulo online l’opzione “Già iscritto a Chiamata alle arti”.

Per il profilo di Promotore artistico

1. scansione di un documento d’identità in corso di validità; 2. curriculum vitae professionale in formato pdf corredato di link a siti web personali o pagine social (non profili personali) con le esperienze maturate dal candidato nelle aree: creatività urbana, musica o video.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il link: https://www.giovani.unisa.it/progetti/progetto_artworker Per informazioni sulle modalità di partecipazione, contattare: ATS Artworker email: artworkers20@gmail.com