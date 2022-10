Salerno, è attraccata la nave da crociera “Jewel of the seas”

Continuano ad attraccare navi da crociera a Salerno. Oggi - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stata la volta della “Jewel of the seas”, una delle imbarcazioni appartenenti alla classe Radiance di Royal Caribbean Internation.

Le caratteristiche

La Jewel ha la più alta percentuale di cabine esterne della flotta. È utilizzata in molte crociere differenti, soprattutto nei Caraibi, mentre durante il periodo estivo la si incrocia spesso nel Baltico e dal 2012 naviga anche in Norvegia e in Islanda. In autunno è operativa in Canada e New England. Durante le crociere invernali sempre. nei Caraibi. E’ lunga 290 metri, larga 30 metri, ha un equipaggio di 842 persone e può trasportare fino a 2501 passeggeri. Tanta curiosità.