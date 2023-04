La "Costa Fortuna" è attraccata a Salerno: crocieristi in giro per la città

È arrivata, imponente e lucente. La Costa Fortuna ha attraccato nel primo pomeriggio al Molo Manfredi. Si tratta delle tre grandi navi da crociera che attraccheranno, nel giro di sei giorni, nel porto di Salerno. E, quella di oggi, è la prima volta di una nave di proprietà della compagnia Costa Costiera in città. I crocieristi sono scesi presso la Stazione Marittima per fare passeggiate ed escursioni in città e nei siti turistici e archeologici della provincia. Ripartiranno in serata, verso il Bosforo.

Le caratteristiche

La Costa Fortuna è una nave davvero imponente: è lunga 272 metri e alta 66 metri, ha oltre 1300 cabine che possono ospitare sino a 3500 turisti, ha oltre 800 uomini di equipaggio, ha quattordici ponti, tutti intitolati a grandi porti internazionali. È di proprietà della Costa Crociere mentre l’armatore è la Carnival Cruise Line: varata nel 2003 e più volte riammodernata, la madrina è stata Maria Grazia Cucinotta e, tanto per restare in tema cinematografico, a bordo della Costa Fortuna sono state girate le scene del film “Vacanze ai Caraibi”.

Le altre grandi navi

Al Molo Manfredi sarà poi pronto ad accogliere altre due grandi navi da crociera prima della fine della settimana. Giovedì 20 aprile arriverà infatti alla Stazione Marittima Zaha Hadid la “Mein Schiff 6” e domenica l’attracco toccherà all’’Arcadia.