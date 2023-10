La stazione crocieristica non si ferma, attraccate due navi in un giorno: 3500 turisti in giro per la città

Tremilacinquecentosettantadue crocieristi. In un sabato di inzio ottobre che pare metà luglio. La stagione turistica non conosce stagioni. La stagione degli arrivi internazionali al porto di Salerno continua. Con l’arrivo in contemporanea di 3079 crocieristi a bordo della Mein Schiff 2 della Tui Cruises Seven che ha attraccato al Molo Manfredi della Stazione Marittima Zaha Hadid e quello di 453 turisti a bordo della Seas Navigator della Regent Seven Seas Cruises che ha ormeggiato al Molo “3 gennaio”.

Le escursioni

Tutti i 3572 crocieristi sono scesi dalle due navi per visitare chi la Costiera Amalfitana, chi Salerno, chi i templi di Paestum e chi gli scavi di Pompei. Una giornata di sole e bellezze da visitare. Un’occasione da non perdere, un giorno che non poteva andar sprecato restando sulla nave.

Le foto sono di Antonio Capuano