La Norwegian Viva è attraccata al porto di Salerno: a bordo c’è anche una pista di go kart

C’è anche una pista di go kart ma nessuno, proprio nessuno tra i 2402 passeggeri e 1503 uomini (e donne) dell’equipaggio, oggi ha scelto di fare un giro sul tracciato a bordo con vista sul Golfo di Salerno: 800 hanno scelto i tour guidati tra Costiera Amalfitana, Scavi di Pompei e Templi di Paestum, il resto dei crocieristi e gran parte dell’equipaggio ha invece preferito una visita libera per le strade di Salerno, tra monumenti e shopping.

Le caratteristiche

Puntuale come un orologio svizzero, baciata dai primi raggi del sole, alle ore 6.30 ha attraccato al Molo Manfredi della Stazione Marittima Zaha Hadid la Norwegian Viva della Norwegian Cruise Line, modernissima e tecnologica nave da crociera appena uscita dai Fincantieri di Marghera e che al suo viaggio inaugurale (arriva da Spalato) ha scelto Salerno come tappa di scalo. Ripartirà alle 19 dal Molo Manfredi, lì dove domani è attesa la Artemis che resterà alla Stazione marittima anche a Ferragosto, quando sarà raggiunta dalla Seven Seas Mariner della Regent Cruise.