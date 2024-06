Aula Scozia del Ruggi, il 13 giugno seminario su “Imparare nel mondo del wound care”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà il 13 giugno 2024 (8-16), nell’Aula Scozia, dell’ospedale Ruggi E d’Aragona di Salerno, la 1^ edizione del percorso formativo “Imparare nel Mondo del Wound Care” rivolto al personale sanitario. Il corso nasce dall’esigenza di colmare un grande vuoto nelle procedure di gestione delle lesioni difficili, sebbene molti si improvvisino in questo campo pochi conoscono il Consensus Internazionale riguardante il Wound Care. Il corso offrirà una panoramica approfondita sulle migliori pratiche e sulla gestione delle lesioni difficili con focus particolare sul piede diabetico; sarà un’opportunità, per apprendere e migliorare le competenze pratiche per la cura dei pazienti. La responsabile scientifica del progetto, promosso dalla FIALS FORMAZIONE, dottoressa Gabriela Pezzuti (Dirigente medico dell'AOU Ruggi di Salerno, UOC di Endocrinologia- ambulatorio del piede Diabetico - Consulente Geriatra della Clinica Ortopedica con esperienza ultra30ennale in VULNOLOGIA), ha dichiarato. “Questo corso nasce dall’esperienza del lockdown, che con la chiusura degli ambulatori sono rimasti tanti pazienti scoperti e senza assistenza. Pertanto, in quel periodo ho provveduto a curare molti di loro attraverso la telemedicina, formando soprattutto i familiari ottenendo ottimi risultati. Nel periodo post covid ho potuto constatare che nella cura di queste lesioni difficili anche nell’ambito delle strutture sanitarie vi fosse scarsa attenzione e preparazione. Per tali motivazioni è nato il primo corso “Imparare nel Mondo del Wound Care”. A portare il proprio contributo scientifico, oltre alla dottoressa Gabriela Pezzuti, interverranno anche la dottoressa Annamaria Spera (dirigente medico U.O. malattie infettive Ruggi), la dottoressa Teresa Pastore (infermiera U.O. Clinica ortopedica Ruggi), dottoressa Ester Palladino (Infermiera U.O. Pneumologia – Ruggi), dott. Giacomo Lanzara (Infermiere U.O. Radiologia Interventistica Ruggi). Ai partecipanti saranno riconosciuti 9 crediti ECM.