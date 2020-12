Salerno, auto si "arena" sulla spiaggia di Mercatello: foto e video

Auto rischia di finire in mare a Salerno. Questa mattina, presso il cantiere del ripascimento del litorale orientale del capoluogo, l’automobile di uno dei tecnici si è “arenata” sulla spiaggia di Mercatello. Come mostrano le foto di Gerardo Scafuro e il video di “Solo per chi ama Salerno”, soltanto grazie al tempestivo intervento di una gru già presente nel cantiere si è riusciti ad evitare che la vettura venisse travolta dalle onde.

