Aci Salerno aderisce alla Giornata Mondiale del Motorismo Storico 2023

Si svolgerà oggi la Giornata Mondiale del Motorismo Storico, in ricordo della data di nascita di Tazio Nuvolari. Un evento importante, a cui l’Automobile Club Salerno, insieme ad ACI e al Club ACI Storico, forniscono il proprio supporto diretto. Tema dell’edizione 2023 è: “Motorismo Storico e disabilità”.

L'evento

Un’occasione ulteriore per riflettere - ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi - sugli aspetti legati all’uso degli autoveicoli da parte dei disabili e sulla divulgazione della cultura del patrimonio motoristico storico italiano. Il numero di appassionati di auto storiche in provincia di Salerno sta aumentando sempre più e l’Automobile Club Salerno intende essere sempre più vicino ai tanti possessori di auto d’epoca con iniziative concrete in loro favore.