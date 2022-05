Innovation Festival BCC, selezionate tre idee imprenditoriali promosse da Banca Campania Centro

Tre idee imprenditoriali promosse da Banca Campania Centro sono state selezionate tra i 20 “Champions” provenienti da tutta Italia per la fase finale deIl’Innovation Festival BCC, il progetto del Gruppo BCC Iccrea lanciato a ottobre 2021 con l’ausilio del partner di consulenza strategico Knowledge Institute, e finalizzato a individuare e supportare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell'innovation technology, per facilitarne un percorso di crescita e posizionamento sul mercato.

L'evento

Il Festival Day, che si terrà tra giugno e luglio, sarà l’epilogo della prima fase del progetto, dove verranno selezionate le 3 proposte che riceveranno, grazie al contributo di 12 tra sponsor e partner dell’iniziativa, un percorso di incubazione – di 3 mesi e del valore di circa 30.000 euro – per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. Quattro sono stati gli ambiti contemplati nell’iniziativa: digital media ed e-commerce, agritech & foodtech, fintech & insurtech, manufacturing 4.0. In particolare, le proposte salernitane spaziano dal digital media ed e-commerce all’agritech-foodtech.

Le proposte dalla Provincia

La prima, da Salerno, è Sharing Monopattini, nell’ambito digital media ed e-commerce, con una proposta che ha l’obiettivo di estendere l’utilizzo del monopattino, anche a impatto zero, nelle zone urbane a bassa densità e scarsamente servite da mezzi di trasporto. La finalità è di creare un business utile per le esigenze nuove di mobilità, preservando al contempo la salvaguardia del territorio, e riducendo le emissioni inquinanti mediante l’introduzione di nuove soluzioni eco-sostenibili.

La seconda proposta, da Battipaglia, è Zeovertical Farm, il primo sistema di autoproduzione domestica e professionale di piante e frutti che usa la zeolite naturale in sostituzione della terra, facendo risparmiare oltre il 90% di acqua. Il prototipo, già sviluppato, è dotato di un sistema idro-aeroponico con irrigazione intelligente a ciclo chiuso che fornisce alle radici il nutrimento necessario.

La terza e ultima proposta, che nasce a Bellizzi, è Promuoviti.net: una vetrina web già finalizzata grazie alla quale le attività commerciali si possono presentare e proporre verso milioni di utenti che si formano, si informano e acquistano servizi e prodotti online. L’obiettivo del progetto è di avviare e accompagnare le attività commerciali su canali digitali al web, ma con un percorso accessibile a tutti e aggiornato alle esigenze del consumatore moderno.

Andrea Coppini, Responsabile Divisione Digital Innovation & Multichannel di Iccrea Banca, ha commentato: “In un contesto di continua evoluzione, dove le nuove forme di innovazione lanciano crescenti opportunità per lo sviluppo locale, oggi il Gruppo BCC Iccrea vuole cogliere l’occasione di favorire nuove proposte e idee concrete che, domani, potranno essere lanciate sul mercato e sostenere l’economia reale. Come Banche di Credito Cooperativo guardiamo alle nostre comunità di riferimento rinnovando i paradigmi che ci contraddistinguono, e intercettando percorsi che uniscono il progresso alla relazione quotidiana con il territorio”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto che ci posiziona tra le BCC più propositive in Italia sul tema dell’innovazione e dell’affiancamento alle nuove idee imprenditoriali – ha sottolineato il presidente Camillo Catarozzo – Siamo contenti per i nostri tre campioni che avranno la possibilità di cimentarsi a livello nazionale con le altre idee imprenditoriali. Un segnale di fermento importante che proviene dal nostro territorio e da Banca Campania Centro”. Sponsor dell’iniziativa sono Franklin Templeton, Auriga, Hudi, Bip, Making Science, Bain & Company, KPMG, BCC BancaImpresa, mentre partner per l’incubazione sono Entopan, Neorurale, Lazio Innova, Reti.