Progetto Erasmus Urbes, reinventare il territorio: Bimed presenta i progetti delle scuole d'Europa

Il 24 e 25 novembre prossimi si terrà a Salerno l’evento moltiplicatore finale concernente la disseminazione dei risultati del progetto Erasmus URBES per la rigenerazione urbana e l’uso sostenibile dell’energia. La Bimed è uno dei partner del progetto che coinvolge come responsabile di progetto l’Università Telematica Pegaso e altre quattro scuole Europee della Grecia (2nd GenikoLykeo di Arta), Turchia (KokasinanAnadolu Lisei di Kayseri), Romania (Colegiul Vasile Iovinescu di Falticeni) ed il Liceo artistico “Sabatini – Menna” di Salerno.

Il progetto

U.R.B.E.S. ( Urban Regeneration and Best Energy Saving for our Cities) è un progetto Erasmus iniziato nel settembre 2019 con lo scopo di attivare, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, degli studenti e docenti degli istituti scolastici una presa di coscienza della necessità di dover riqualificare aree sottoutilizzate e/o edifici abbandonati reinventandone l’uso anche tenendo conto della necessità di guardare ad un uso più intelligente ed economico delle energie da utilizzare tenendo anche conto delle problematiche ambientali.

Le quattro scuole coinvolte hanno elaborato ciascuna un progetto di rigenerazione urbana, partendo dalla analisi storica delle aree di intervento, da questionari rivolti ai cittadini interessati per poi procedere ad una elaborazione progettuale di rigenerazione dei luoghi individuati. Tali progetti saranno presentati a Salerno in due sessioni mattutine dalle 09.30 alle 13.30:

Nella prima sessione, che si svolgerà presso il Liceo artistico “Sabatini Menna” di Via Grimaldi 7 - Salerno, saranno gli studenti delle scuole partner che illustreranno quanto da loro analizzato, proposto e progettato, mentre nella seconda sessione, presso il Salone dei marmi del Comune di Salerno, interverranno sia docenti dell’Università Telematica Pegasosia gli amministratori della città di Salerno che intratterranno i presenti sulle problematiche della rigenerazione urbana e su quanto è stato fatto oppure in programma nell’ambito cittadino.