“A scuola in Europa", 3 studenti salernitani vincono la borsa di studio

Sono 11 gli studenti di Campania, Piemonte e Lombardia che quest’anno sono partiti per un trimestre in un Paese europeo grazie a una borsa di studio del progetto “A scuola in Europa”. Cinque di loro sono campani:

Gaia di Santa Maria Capua Vetere (CE, un trimestre in Repubblica Ceca, studentessa presso l’Istituto Scolastico Teano (CE) (Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera)

Ennio di Montecorvino Rovella, un trimestre in Serbia, studente presso l’Istituto scolastico S. Caterina da Siena - Amendola di Salerno (Istituto Tecnico Turistico)

Pietro di Carinola (CE), un trimestre in Belgio, studente presso l’Istituto scolastico Taddeo da Sessa (Istituto Tecnico Informatico) a Sessa Aurunca

Giovanni di San Marzano Sul Sarno, un trimestre in Ungheria, studente presso l’Istituto Scolastico ProfAgri - Salerno (Istituto Professionale Agrario) di Sarno

Andrea di Calvanico, un trimestre in Belgio, studente presso Istituto Virtuoso di Salerno (Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera).

Le testimonianze

Andrea: “In Italia frequento un istituto professionale, l’alberghiero Roberto Virtuoso di Salerno e anche qui in Belgio, a Zemst, frequento una scuola professionale: il Coloma Plus. La lezione che più mi piace seguire è quella di enogastronomia: per me la cucina è tutto, mi piace apprendere nuovi piatti e nuove tradizioni culinarie, e sono certo che quando tornerò in Italia questo corso mi darà una mano, perchè mi ha introdotto a nuove conoscenze e basi di cucina. Vi devo però raccontare anche un episodio che ricorderò per sempre e che riguarda il mio bellissimo rapporto con la famiglia che mi sta ospitando per questi tre mesi, avvenuto quando, per la prima volta, sono andato con la mia mamma ospitante in un bosco. Lei, pur sapendo che non conoscevo la lingua, si è messa a spiegarmi gli alberi, i diversi tipi di piante e così via. Questa esperienza, un po’ surreale, mi ha fatto capire che oltre alle solite abitudini che abbiamo tutti ce ne sono di nuove e varie, permettendo di crescere”.

Gaia: “Qui in Repubblica Ceca sto vivendo tante nuove esperienze, ad esempio, in Italia non sono mai andata in treno da sola se non per andare a scuola, e qui invece già solo per il weekend di formazione con volontari di intercultura ho preso il treno da sola di andata e ritorno. Sono certa che questa sarà la prima di tante esperienze che avrò modo di vivere in questi tre mesi all’estero che mi renderanno molto più indipendente

Credo che una delle esperienze che avrò più nel cuore è il mio compleanno:, per me è sempre un momento molto importante e anche qui in Repubblica Ceca ho festeggiato i miei 17 anni alla grande, perché ho sentito, in un certo senso, di avere una seconda famiglia che mi vuole veramente bene. Questa esperienza mi sta già aiutando tanto a crescere e a diventare più indipendente. Ad esempio, se devo parlare in pubblico vado in ansia e, venendo qui, sapevo che avrei dovuto affrontare questa mia paura. Proprio questa settimana ho una presentazione da fare alla classe e forse dirò delle parole sbagliate o mi incepperò, ma so che ce la farò. Sarà come un piccolo ma grande passo che mi aiuterà al rientro in Italia: i momenti di sconforto, quelli che già ho avuto e che so che avrò ancora aiutano a fortificarmi e, al netto di tutto, resta una esperienza che mi rimarrà sempre nel cuore come le persone conosciute grazie a Intercultura”.

Ennio: “In Italia frequento un istituto tecnico turistico e anche qui in Serbia, a Belgrado, sto frequentando lo stesso tipo di scuola. Le lezioni sono tutte belle, ma mi piace soprattutto quella di commercio perché il professore sa renderla interessante e anche molto divertente e molte volte fa riferimento all’Italia per rendermi partecipe.

Con la mia famiglia ospitante sto vivendo tantissime avventure: la cosa che mi piace di più è quando la domenica andiamo in giro con la bici tutti insieme e poi ci fermiamo a fare un pic nic vicino al Danubio. Questa esperienza si sta rivelando estremamente utile, perché sto imparando tantissime cose nuove, per esempio a vivere in un’altra famiglia con le loro abitudini e una nuova cultura, sto scoprendo tanti cibi