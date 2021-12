Salerno, borsa di studio in ricordo di "Antonio De Sarlo" per gli studenti del liceo Regina Margherita

Al via la IV edizione "Antonio De Sarlo" che si concluderà al Duomo di Salerno con una borsa di studio per gli studenti del liceo Regina Margherita. L'iniziativa voluta fortemente dalla dirigente Angela Nappi, ricorda lo studente del Liceo, Antonio De Sarlo, 18 anni, di Battipaglia, che morì nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2018 in largo Annibale Sterzi, nei pressi di piazza San Francesco mentre era con un amico in sella a una moto.

L'incontro

La premiazione si terrà martedì 7 dicembre alle 16.30 nella Cattedrale con la presenza di Sua Eccellenza. Monsignor Andrea Bellandi, don Michele Pecoraro e la preside Nappi. Durante la cerimonia di consegna saranno ascoltate le poesie di Antonio Di Riso: "La voce del Sole - Ritorno - Corso per incontrarti", parteciperanno anche Ester Esposito e Maria Elisa Scibelli con l'esibizione di diversi brani musicali.