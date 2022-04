Caffè Motta protagonista della prima opera d'arte pubblicitaria di riqualificazione urbana

Caffè Motta, azienda storica nella produzione di caffè ed eccellenza del Made in Italy, ha promosso Street Art Adv, progetto estremamente originale, che passa attraverso il lancio di una campagna pubblicitaria solidale ed eco sostenibile, pensata per raccontare l’impegno del brand salernitano Caffè Motta nella salvaguardia del nostro pianeta. Street Art Adv nasce dall’idea di UP ADV, agenzia creativa specializzata nel settore della pubblicità, del marketing e della comunicazione, guidata da Vincenzo Senese.

L'iniziativa

Il progetto, voluto da Caffè Motta, consiste in un’opera di riqualificazione che si pone l’obiettivo di trasformare la facciata di un palazzo, 25 mq da ammirare in Piazza Caduti Civili di Brescia (Pastena) a Salerno, in una tela bianca da dipingere, avvalendosi di pannelli solari per dare illuminazione notturna all’opera, riducendo le emissioni inquinanti, rendendo accogliente e pulito l'ambiente circostante e dotando la parete di un defibrillatore, con il supporto della onlus A Casa di Andrea, per definire cardio protetto il quartiere in cui sorge. Il dipinto raffigura il mondo e il suo universo in sottofondo, una tazzina capace di contenere una piantina di caffè sulla quale germogliano cialde e capsule bio. Un messaggio nel quale Caffè Motta ha deciso di comunicare metaforicamente, il processo di evoluzione e trasformazione del caffè che prende vita dal pianeta terra e ridona ad esso rispetto, grazie alla creazione di prodotti bio che limitino l’impatto ambientale. Durante l’inaugurazione, tenutasi sabato 16 aprile, è stato illustrato il percorso che ha portato alla realizzazione della prima opera pubblicitaria di riqualificazione urbana su commissione, una campagna pubblicitaria solidale ed eco sostenibile, che ha permesso a Caffè Motta di raccontare il suo impegno nella salvaguardia del nostro pianeta e nel rispetto dell’ambiente anche grazie all’introduzione sul mercato dei suoi prodotti eco in cialde e capsule compostabili. Caffè Motta ha scelto di comunicare i propri principi proprio con Street Art Adv, un’opera studiata ad hoc per coinvolgere la comunità nel tutelare e amare il nostro pianeta.