Salerno, tanta curiosità sul lungomare per l'ultima giornata del Campionato italiano di canoa polo

Tanta curiosità, oggi, sul lungomare Trieste di Salerno, per l’ultima giornata del campionato di serie A1 e di serie B di canoa polo.

I promotori

L’evento è organizzato dal Circolo Canottieri Irno di Salerno, in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak, ed è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno, dall’Autorità Portuale di Salerno, dalla Capitaneria di Porto di Salerno e dalla Camera di Commercio di Salerno. Molti salernitani e anche turisti si sono fermati per vedere da vicino la sfida tra canoe in acqua.

Le foto sono di Antonio Capuano