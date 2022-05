Salerno: alunni della "Medaglie d'Oro" trasformano vecchi pneumatici in cucce per il canile

Successo per l'iniziativa organizzata dall’IC Medaglie D’Oro di Salerno in collaborazione con la Lega del Cane di Salerno e Dog Park. Gli alunni, nell’ambito del progetto del riciclo e del riuso dei materiali, hanno trasformato vecchi pneumatici in bellissime cucce che hanno donato al canile.

I dettagli

I bambini hanno incontrato i volontari a cui hanno fatto tante domande, per poi conoscere "Salsiccia", un cagnolino ospite del canile di Salerno in cerca di adozione. "Abbiamo affrontato tante tematiche interessati su come interagire correttamente con i nostri amici a 4 zampe, abbiamo parlato di abbandoni e adozioni, educazione e addestramento dei cani. Una bellissima giornata in compagnia di questi fantastici bambini: un primo passo per sensibilizzare verso le tematiche animaliste e ambientali. Ringraziamo ancora il preside e tutti o docenti per la bella iniziativa e per la cortese ospitalità" scrivono i volontari della Lega del cane di Salerno".