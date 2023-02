Salerno capitale e la nascita della Costituzione repubblicana

Dopo l'operazione Avalanche divenne il centro nevralgico e capitale dell'Italia liberata dal nazifascismo. A Salerno, infatti, dal 11 febbraio al 15 agosto del 1944 lavorarono 3 governi nazionali: i due retti da Badoglio ed il governo Bonomi II. Molti furono i palazzi cittadini sedi di ministeri: da Palazzo di Città al Tribunale di Salerno passando per palazzo Barone, palazzo Natella e per il palazzo delle Poste. Il re, invece, alloggiò a Villa Guariglia a Vietri sul Mare. La nostra città è stata protagonista della così detta Svolta di Salerno quando nacque un compromesso per governare l'Italia tra comunisti, liberali e monarchici.

La culla della Costituzione

In questo periodo di grandi rivoluzioni istituzionali a Salerno gravitarono personaggi del calibro di De Gasperi, Togliatti e Benedetto Croce senza contare i primi due ministri italiani dopo la liberazione: Giovanni Cuomo e Raffale Guariglia. Salerno, da molti, è anche considerata la culla della nostra Costituzione repubblicana dato che, nella prima seduta del Governo Bonomi venne deciso di affrontare il percorso della Costituente e del relativo referendum tra monarchia e repubblica. Salerno rimase capitale fino al definitivo trasferimento del governo a Roma avvenuto il 15 agosto 1944.