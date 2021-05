Salernitana in A, "Casa Fortunato" realizza in omaggio un divano speciale

Un divano speciale per la promozione della Salernitana in serie A. E' quanto ideato da "Casa Fortunato", che trae la sua forza - mai come in questo caso - dal territorio di origine. "La provincia di Salerno è ricca per tradizione di un profondo e radicato know-how nel settore degli imbottiti e della sartoria". In ragione di ciò, molti prodotti che vengono realizzati hanno i nomi dei luoghi più caratteristici del territorio.

Il benessere che arriva dalla passione

Con l’esperienza e l’innovazione tecnologica, "Casa Fortunato" è una delle principali realtà artigianali italiane produttrice di imbottiti accuratamente rifiniti, 100% Made in Italy. La versione del divano realizzato per la promozione dei granata in serie A è speciale. "Il benessere di un prodotto esclusivo che si unisce alla felicità di un’intera comunità per un traguardo raggiunto in modo sorprendente, con la consacrazione della squadra nella massima serie di campionato". Il divano è in edizione limitata e prevede elementi speciali per celebrare un evento memorabile. Tra gli accessori, il comodo materasso h18 e il tessuto idrorepellente e sfoderabile di colore granata. Tra i vantaggi inclusi nella proposta c’è la porta USB per caricare lo smartphone mentre si è comodamente seduti, i cuscini cortesia nello stesso tessuto e colore del divano. La consegna è gratuita. Il divano è disponibile per essere provato nello store di Salerno in Via Trento 176, fino a settembre o esaurimento prodotti.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al numero di telefono 089 5648020 o collegandosi al link seguente