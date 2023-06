In 100mila per i concerti all'Arechi, l'entusiasmo del sindaco che annuncia: "Nuovi eventi in estate e poi le Luci"

La nostra città conquista il Komandante e tutti i centomila spettatori dei concerti del trionfatore di Sanremo Marco Mengoni e Blasco. Tre notti indimenticabili per gli appassionati di musica che hanno colto l'occasione dei concerti per vivere Salerno e le sue attrazioni con importantissime ricadute economiche ed occupazionali.

Lo ha osservato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a conclusione dei concerti di Vasco Rossi e Marco Mengoni. "La qualità dell'organizzazione ha contribuito ad un successo strepitoso che ha avuto ampio risalto anche a livello nazionale. In totale sicurezza e serenità. - incalza il primo cittadino- Gli artisti e gli staff sono rimasti entusiasti ed i fans hanno dimostrato il loro felice apprezzamento. Un risultato brillante frutto di scelte coraggiose, pianificazione rigorosa, lavoro instancabile di centinaia di donne ed uomini. Uno sforzo collettivo del Comune e delle Istituzioni che dimostra quanto Salerno sia sempre di più la città dei grandi eventi e dell'ospitalità. E' doveroso ringraziare la Polizia Municipale,il Nucleo di Protezione Civile, Salerno Pulita, il personale del Comune di Salerno impegnato nei servizi di logistica, pulizia, viabilità e stadio. Un ringraziamento che si estende a Busitalia, Questura e Prefettura ed alla Produzione Anni 60. Grazie alla Regione Campania per aver disposto il prolungamento notturno delle corse della metropolitana che, insieme alle aree di sosta di Capitolo San Matteo e via Di Bartolomei, ha migliorato il flusso sicuro degli spettatori".



E dopo i concerti dell'Arechi, Salerno continua a proporre un ricco cartellone di eventi estivi per tutti i gusti. "Si parte con la Festa della Pizza che torna in città e Notte Bianca. Toccherà poi a Sea Sun, al Premio Charlot ed all'Arena del Mare. Ad agosto l'Arena Arbostella e gli spettacoli in varie location sotto le stelle come I Barbuti. A settembre la musica classica nelle chiese del Centro Storico fino alla festa di San Matteo. Ed a novembre tornano le Luci d'Artista completamente rinnovate. Siamo una città viva ed attraente. E siamo già al lavoro per i concerti all'Arechi del 2024 con le grandi star della musica nazionale ed internazionale", annuncia infine Napoli.