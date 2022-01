Salerno, a Casa Betania è arrivata "La Befana Solidale’’

Il periodo natalizio è un momento speciale per ogni bambino, per questo Moby Dick ETS, in collaborazione con Sodalis CSV Salerno, ha voluto rendere speciale la festa della Befana per i bambini e i ragazzi ospiti della casa famiglia ‘’Casa Betania’’ e di un gruppo di giovani migranti presenti sul territorio.

L'iniziativa

Dopo una raccolta fondi ed un’opera di sensibilizzazione, il team di Moby Dick ETS e i suoi volontari, coadiuvati da Sodalis CSV Salerno, hanno preparato pacchi regalo per gli ospiti della casa famiglia e della Cooperativa Emmaus, contenenti libri e materiale didattico, consegnati in occasione dell’Epifania all’ingresso della struttura, evitando il contatto diretto con gli ospiti.

II commento

“La nostra priorità sono sempre stati i giovani” dichiara Francesco Piemonte- Presidente di Moby Dick ETS, “Solitamente ci occupiamo di politiche giovanili, ma non possiamo e non vogliamo lasciare indietro i più piccoli che rappresentano i giovani del futuro soprattutto se vivono qualche difficoltà. Fa parte della nostra mission, oltre ad essere un dovere morale per tutti noi”.