Widiba, De Prisco nuovo consulente senior dell'area Salerno

Banca Widiba annuncia l'ingresso del consulente finanziario senior Luigi De Prisco nella squadra dell'Area Manager Fernando Valletta e del District Manager Enzo Bove sulla provincia di Salerno, dove Banca Widiba annovera 30 consulenti finanziari e offre i propri servizi a circa 8.000 clienti.

Il personaggio

De Prisco, classe 1959, originario di Pagani , vanta oltre 30 anni di esperienza come Consulente finanziario presso importanti realtà quali Finanza & Futuro del Gruppo Deutsche Bank, Banca Generali e IWBank, che lascia per entrare in Banca Widiba con il ruolo di Recruiting Manager, addetto allo sviluppo. Oltre ad una lunga carriera nel settore della consulenza finanziaria, De Prisco vanta anche diverse esperienze di coordinamento e dirigenziali nel mondo sportivo calcistico, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di arbitro di serie A e B. "Banca Widiba e, in particolare, il distretto di Salerno, è lieta di accogliere Luigi De Prisco nella squadra di consulenti finanziari. La sua profonda competenza della materia fa di lui un valido rinforzo per la nostra squadra, che potrà ottimizzare ulteriormente il servizio offerto ai clienti. Per questo diamo un caloroso benvenuto a Luigi, soddisfatti che un altro professionista con una lunga esperienza nel campo della consulenza abbia scelto Banca Widiba per proseguire la carriera", commentano Fernando Valletta, Area Manager di Banca Widiba per Campania, Calabria e Basilicata ed Enzo Bove, District Manager Banca Widiba per le Province di Salerno e Avellino