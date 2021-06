Vallo di Diano, fondi per micro, piccole e medie imprese nel turismo: il bando

Sono le disposizioni previste dal bando B2C E B2B della Camera di Commercio di Salerno, che promuove l’attivazione di uno spazio/negozio virtuale per vendere prodotti o servizi on line, il miglioramento della visibilità digitale delle imprese e l’implementazione delle vetrine virtuali

Contributi a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese nel Vallo di Diano, legate al settore del turismo ma non solo, per l’attivazione di sistemi di eCommerce verso i consumatori finali (B2C) e verso altre imprese (B2B), attraverso l’adesione a marketplace italiani, europei ed internazionali. Sono le disposizioni previste dal bando B2C E B2B della Camera di Commercio di Salerno, che promuove l’attivazione di uno spazio/negozio virtuale per vendere prodotti o servizi on line, il miglioramento della visibilità digitale delle imprese e l’implementazione delle vetrine virtuali.

I dettagli

Le risorse stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei beneficiari ammontano a 200.000 euro. Il contributo a fondo perduto è dell’80% delle spese ammissibili, per una massimo di 5.000 euro. Le domande potranno essere presentate dal 23 giugno e fino al 23 luglio prossimi. La misura a sostengo delle piccole imprese salernitane è resa nota dalla presidente di Si imprese Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. “Abbiamo già individuato dei fornitori che possano aiutare le imprese ad avviare progetti di piattaforme digitali e marketplace”, ha spiegato la presidente Aquino, ricordando che Confesercenti Vallo di Diano è al fianco delle aziende anche per l’invio, il monitoraggio e la rendicontazione della misura stessa. Lo sportello, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile telefonicamente al numero 0975 52.72.77, inviando una email a vallodidiano@impresealcentro.it e visitando il sito internet www.impresealcentro.it.