Presentato il corto "Questo è l'anello" scritto da Diego De Silva e girato a Salerno

Grande accoglienza ed emozione nella Sala Pasolini a Salerno per il cortometraggio “Questo è l’anello” diretto da Luigi Marmo, scritto da Diego De Silva e prodotto da Hobos Factory con il contributo di Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. La “prima” del corto, inserita nel programma ufficiale di Linea d’Ombra Festival 2021, è stata la tappa più significativa del progetto “Una Banca di racconti”, promosso da Banca e Fondazione in collaborazione con Salerno in Festival e con il patrocinio del Comune di Salerno.

Nell’ambito dell’iniziativa, sono stati coinvolti i giovani soci del club Kairòs di Banca Campania Centro in un percorso prima formativo, con workshop e laboratori a distanza, e poi operativo nella realizzazione del prodotto cinematografico, presso il set allestito nella città di Salerno, tra centro storico e Giardini della Minerva.

La trama

Il corto racconta la storia di Anna e Massimo, interpretati dai giovani e talentuosi attori salernitani Marta Chiara Amabile e Mario De Caro, una coppia alle prese con incomprensioni e sorprese, alla ricerca di un orizzonte comune. Nel cast anche la giovane socia Assunta Salerno, alla prima esperienza davanti alla telecamera. Le musiche originali sono state composte da Mario Spinelli.

Alla proiezione in anteprima del corto, in gara dal 2022 nei principali festival internazionali, hanno partecipato il cast del corto, il regista Luigi Marmo e il produttore Dario Renda, lo scrittore Diego De Silva, i referenti di Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale e il neo Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Salerno Alessandro Ferrara, che ha rivolto un plauso all’iniziativa e ai partner per l’”elevato valore artistico e culturale del progetto che avrà ricadute positive per l’immagine della città”. L’incontro, presentato dal direttore artistico del Festival Giuseppe D’Antonio, ha visto anche la partecipazione del presidente di Kairòs Giovani Soci Antonio Abate e del giovane socio Antonio Tortora, tra i più attivi durante il progetto.

“Come banca di comunità siamo da sempre sensibili alle eccellenze dei nostri luoghi senza dimenticare i giovani, che vanno incentivati a restare sul territorio – ha sottolineato il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo – Siamo orgogliosi di aver coniugato con questo progetto la promozione turistica della città di Salerno e il coinvolgimento dei nostri giovani soci”.