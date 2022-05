Disuguaglianza di genere e come ridurla grazie al Pnrr: l'incontro all'Accademia Grassi

Nell’ambito del Salotto Culturale “A.Grassi”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 20 maggio, alle ore 18.15, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), si terrà l’incontro sul tema: "Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - Opportunità per l'inserimento lavorativo delle donne”. Dopo i saluti e l’introduzione della presidente dell’Accademia, la professoressa Raffaella Grassi, che condurrà l’incontro, la conferenza sarà tenuta dall’onorevole Anna Petrone. Ci sarà poi l’intervento del dott. Nicola Carrano, Consulente per l’internazionalizzazione - Vicepresidente Copagri.

Il programma

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) individua tre priorità trasversali: parità di genere, territoriale e generazionale. Tutte le missioni del piano includono misure che vengono associate a una di queste priorità, in base al loro potenziale contributo all’abbattimento dei divari esistenti. Cioè quello tra donne e uomini, tra territori del Sud e resto del paese – così come tra aree interne e centri urbani – e tra giovani e popolazione adulta.