Salerno, 150 calze della Befana in dono alla Caritas

L'Associazione Nazionale dell'Arma di Cavalleria, sezione di Salerno, ha donato alla Caritas di Salerno-Campagna-Acerno 150 calze che i volontari provvederanno a distribuire ai bambini delle famiglie più disagiate.

L'iniziativa

Un segno di vicinanza da parte della società civile a chi vive un momento di difficoltà, aggravato dalla pandemia, e che la Caritas, come sempre, è stata pronta a cogliere, mettendo a disposizione i propri strumenti per farsi a sua volta strumento di solidarietà .Questa iniziativa va ad affiancarsi alle altre che in questi mesi hanno viste protagonisti gli operatori della Caritas di Salerno. Anche in queste ore a ridosso di Capodanno, sono in consegna pacchi spesa a chi più ne ha bisogno, a testimoniare che l’impegno a favore degli altri non conosce giorni di festa.