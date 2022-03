Donne uscite da storie di violenza, un locale gratuito donato da Poste Italiane

Un locale per donne uscite da storie di violenza. Nell'ambito del progetto "Autonomia abitativa donne vittime di violenza”, Poste Italiane ha destinato in comodato d'uso gratuito all'Associazione Differenza Donna un locale a Salerno, nel quale, in cinque anni saranno attivati 20/25 percorsi di semi-autonomia e di uscita dalla violenza.

L'appuntamento

Nella giornata di venerdì, a Salerno, alla presenza di Elisa Ercoli, Presidente di Differenza Donna APS, Michela Masucci, Responsabile per Differenza Donna del Centro Antiviolenza Leucosia di Salerno e Antonio Napolitano, Responsabile Immobiliare Sud di Poste Italiane, saranno consegnate le chiavi dell’appartamento da parte di Poste.