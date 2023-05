Il Lions Club Salerno Arechi dona un ecografo al Polo della Carità

Nella giornata di ieri, il Lions Club Salerno Arechi, rappresentato dal presidente il dott. Alfonso Palumbo, ha donato al Polo della Carità della Caritas di Salerno, un ecografo multidisciplinare eEoate, che andrà ad arricchire la dotazione dell’ambulatorio medico che a breve vedrà la luce nella struttura di via Bastioni.

Il dono

Il Polo della Carità della Caritas di Salerno Campagna Acerno, situato in via Bastioni, ospita attualmente il dormitorio e il centro diurno per i fratelli senza fissa dimora, nei quali per gli ospiti è possibile anche cenare e usufruire dei servizi doccia e lavanderia. La struttura si doterà a breve anche di un ambulatorio medico multidisciplinare, che funzionerà grazie all’aiuto di alcuni medici volontari, che offriranno il loro servizio per i più bisognosi. Don Flavio Manzo, direttore della Caritas: “Siamo grati al Signore che non ci fa mai mancare la sua Provvidenza, e alla sensibilità di questi amici che ci supportano in molte delle nostre iniziative a favore dei più bisognosi”.