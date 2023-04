Salerno, l'Esercito dona materiale sanitario al Ruggi d'Aragona

Nella caserma D’Avossa di Salerno i militari del Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), insieme alla sezione di Salerno dell’Associazione Nazionale dell’Arma di Cavalleria (ANAC), hanno organizzato una donazione di strumenti chirurgici e ottico-diagnostici in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio - Ruggi d'Aragona di Salerno.

La solidarietà

In particolare, è stato donato del materiale sanitario per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale, per il quale era presente la direttrice dottoressa Graziella Corbo e del reparto di Ortopedia e Traumatologia, rappresentato dal primario Mauro Nese.