Festeggia il compleanno e i suoi 100 anni a Salerno, gli auguri del sindaco

Si festeggiano i 100 anni a Salerno: sono quelli compiuti, oggi, dalla signora Ester Maletta. Per il suo compleanno anche gli auguri del sindaco Vincenzo Napoli.

Tanti cari auguri di buon compleanno alla signora Ester Maletta che ha compiuto cento anni. Avrei voluto farle gli auguri di persona ma in questo particolare momento ho preferito evitare per tutelare la sua salute. Le ho inviato dei fiori, come testimonianza di affetto e vicinanza da parte mia e dell'amministrazione comunale. La signora Ester oggi ha festeggiato in serenità e allegria questo importante traguardo insieme al fratello Ettore (che a novembre ne compirà 104) e agli affetti più cari. Buona vita a lei e a tutta la sua famiglia.