App Salerno cultura, luoghi, bellezze ed eventi a portata di un click

Nasce l'app Salerno Cultura. Salerno Cultura è l’app che consente di trovare tutti i luoghi e le bellezze di Salerno ed essere aggiornati su tutti gli eventi culturali della città. È di facile navigazione ed è sempre aggiornata.

Eventi e tanto altro

Con l’app Salerno Cultura è possibile consultare il programma di ogni singolo evento culturale che si svolge nella città di Salerno, conoscere orari e costi – cercarli per tipo evento, per luogo e per data. Sarà possibile consultare gli eventi programmati anche tramite mappa. Sarà possibile chiedere di ricevere notifiche di aggiornamento sulle tipologie di eventi. L'App può essere scaricata dall'Apple Store e Play Store